Von Peter Richter

Die Punks vom Plänterwald waren es, ausgerechnet die zottelige Clique vom Rummelplatz in Berlin, Hauptstadt der DDR. Das war Tim Mohrs Antwort auf die Frage, wer letztlich den Anstoß zum Fall der Mauer gab. Eine ungewöhnliche Antwort für einen Amerikaner; in den USA lautet sie gewöhnlich: Ronald Reagan (wegen „Mr. Gorbatchev, tear down this wall!“, 1987, als hätte Gorbatschow daraufhin „Na gut“ gesagt und getan, wie ihm geheißen).