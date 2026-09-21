Diese junge Dame gibt es nicht. Sie überzeugt vor allem, so lange sie nicht den Mund aufmacht.

Echte Schauspieler machen Probleme. Sie fahren betrunken Auto, schreiben rassistisches Zeug ins Internet, oder haben Krisen und tauchen dann am Set nicht auf. Eigentlich ist Tilly Norwood deshalb der Traum jedes Filmstudios. Sie ist keine Schauspielerin, auch wenn ein britisches Unternehmen sie als solche zu vermarkten versucht, sondern nur ein Computerprogramm, und wer nicht echt ist, der macht keinen Unfug. Sollte man meinen.