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Künstliche IntelligenzEntschuldigung, haben Sie gerade Chinesisch gesprochen?

Lesezeit: 2 Min.

Diese junge Dame gibt es nicht. Sie überzeugt vor allem, so lange sie nicht den Mund aufmacht.
Diese junge Dame gibt es nicht. Sie überzeugt vor allem, so lange sie nicht den Mund aufmacht.
Particle 6/picture alliance/dpa/Particle 6

Filmstars reden in Interviews bisweilen ziemlich dummes Zeug. Tilly Norwood, eine in Hollywood leidenschaftlich gehasste KI-Darstellerin, macht dabei besonders bemerkenswerte Fehler.

Von Philipp Bovermann

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Echte Schauspieler machen Probleme. Sie fahren betrunken Auto, schreiben rassistisches Zeug ins Internet, oder haben Krisen und tauchen dann am Set nicht auf. Eigentlich ist Tilly Norwood deshalb der Traum jedes Filmstudios. Sie ist keine Schauspielerin, auch wenn ein britisches Unternehmen sie als solche zu vermarkten versucht, sondern nur ein Computerprogramm, und wer nicht echt ist, der macht keinen Unfug. Sollte man meinen.

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