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Künstliche IntelligenzDie postmoderne Version von Frankensteins Monster

Lesezeit: 2 Min.

Eine Frau, die viele Wässerchen trübt: Tilly Norwood ist ein reines Kunstprodukt.
Eine Frau, die viele Wässerchen trübt: Tilly Norwood ist ein reines Kunstprodukt. Screenshot - tillynorwood.com/ Particle6 Productions

Tilly Norwood ist eine hübsche Schauspielerin, sieht aus wie 25, ist aber erst ein Jahr alt. Essen gehen kann man mit ihr auch nicht: Erschaffen wurde sie ausschließlich am Computer. Die Schauspielbranche ist entsetzt.

Von Peter Burghardt

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Die Autorin Taffy Brodesser-Akner vom New York Times Magazine hat schon ein paar bekannte Hollywood-Menschen getroffen, darauf weist sie gleich am Anfang ihres aktuellen Abenteuerberichts hin. Mit Gwyneth Paltrow habe sie mal in deren Wohnzimmer eine Zigarette geraucht und mit dem Basketballer Ben Simmons ein andermal ein paar Körbe geworfen. Aber diese Begegnung nun war neu für sie.

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