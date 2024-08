Was will die AfD?

Gastbeitrag von Volker Weiß

Die Beurteilung kultureller Veranstaltungen im Ausland zählt nicht zu den Kernaufgaben eines deutschen Landesparlaments, erst recht, wenn diese wie die Olympischen Sommerspiele in Paris längst vorbei sind. Doch Hans-Thomas Tillschneider, in der AfD Sachsen-Anhalt als Mann fürs Grobe, Laute und Völkisch-Nationale bekannt, ließ es sich in der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause nicht nehmen, zum Kreuzzug gen Paris zu blasen. Unter dem Titel „Queere Propaganda spaltet – Olympia muss verbinden“ brachte er vergangenen Donnerstag für die AfD den Antrag ein, „gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Nationalen Olympischen Komitee die inhaltliche Konzeption der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024“ zu „missbilligen“. Von einer „blasphemischen Varieté-Show“ war die Rede, die dem olympischen Gedanken entgegengestanden habe. Deutschland solle über das Nationale Olympische Komitee zukünftig Respekt für religiöse Traditionen einfordern – was schwierig werden dürfte, das NOK wurde 2005 aufgelöst.