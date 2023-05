Tilla-Durieux-Ausstellung in Berlin

Zum Bühnenstar wurde Tilla Durieux nicht in ihrer Geburtsstadt Wien, sondern in Berlin.

Von Peter Richter

Leser P. aus Köln schrieb, dass er sehr wohl zu wissen meine, wer die vermeintlich Unbekannte auf dem Porträt einer "Dame mit Zigarette" sei, die anlässlich einer Ausstellung zu dem Dresdner Jahrhundertwendemaler Oskar Zwintscher vor genau einem Jahr in der SZ abgebildet war. Seiner Meinung nach war es niemand Geringeres als die Schauspielerin Tilla Durieux. Und gerade als man nach ein paar ersten Recherchen festgestellt hatte, dass diese Frau im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts tatsächlich zu den beliebtesten Motiven in der deutschen Kunst gehörte, richteten sie in Wien tatsächlich eine ganze Ausstellung mit Bildnissen der Tilla Durieux ein.