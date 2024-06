Von Ralf Wiegand

Till Lindemann genügt wenig, um Shelby Lynn nicht vom Haken zu lassen, auch ein Jahr "danach" nicht. Shelby Lynn, das ist die Nordirin, mit der alles begann, als sie in einem Tweet am 25. Mai 2023 den Verdacht äußerte, ihr könnte bei einem Rammstein-Konzert etwas Schlimmes passiert sein. "I'm the girl that was spiked at Rammstein", schrieb sie. Heute ist das längst ein Satz für die Geschichtsbücher der Musikindustrie. Er steht immer noch so auf X, das noch Twitter hieß, als er geschrieben wurde.