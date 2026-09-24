Tilda Swinton hat in den vergangenen dreißig Jahren viel Zeit vor Kameras verbracht: als Heilige, Hexe, Engel, Vampir, Trauernde, Außerirdische. Nun kehrt sie zurück an den Ort, an dem ihre Karriere einmal begann: auf dieselbe Bühne des Londoner Royal Court Theatre, in dieselbe Rolle, mit der sie dort 1988 einen ihrer ersten Triumphe feierte. Nicht allen Filmstars gelingt der Schritt zurück auf die Bühne mühelos. Die Frage ist also nicht, ob sie Film kann. Die Frage ist: Kann sie noch Theater?