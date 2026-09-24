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TheaterMein Gott, und wie sie es kann

Lesezeit: 3 Min.

Trägt die Müdigkeit eines deutschen Jahrhunderts in den Knochen: Tilda Swinton in „Man to Man“.
Trägt die Müdigkeit eines deutschen Jahrhunderts in den Knochen: Tilda Swinton in „Man to Man“.
Foto: Rüdiger Glatz

Tilda Swinton kehrt in „Man to Man“ nach mehr als dreißig Jahren ans Londoner Royal Court Theatre zurück – als Frau, die im Nazideutschland die Identität ihres toten Mannes annimmt.

Von Thore Rausch, London

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Tilda Swinton hat in den vergangenen dreißig Jahren viel Zeit vor Kameras verbracht: als Heilige, Hexe, Engel, Vampir, Trauernde, Außerirdische. Nun kehrt sie zurück an den Ort, an dem ihre Karriere einmal begann: auf dieselbe Bühne des Londoner Royal Court Theatre, in dieselbe Rolle, mit der sie dort 1988 einen ihrer ersten Triumphe feierte. Nicht allen Filmstars gelingt der Schritt zurück auf die Bühne mühelos. Die Frage ist also nicht, ob sie Film kann. Die Frage ist: Kann sie noch Theater?

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