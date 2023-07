Anika Decker vs. Til Schweiger

Von Tobias Kniebe

Die Filmemacherin Anika Decker war mit einem Team von Unterstützern erschienen. Til Schweiger tauchte nicht auf, er ist seit den Vorwürfen um Alkohol, Gewalt und Machtmissbrauch am Set, die er bestreitet, abgetaucht. Er ließ sich durch seinen Bruder und Geschäftspartner Florian Schweiger vertreten, komplett weißhaarig, die Ähnlichkeit aber erahnbar. Sie alle stiegen am Mittwoch durch die dramatische, von Jugendstil-Einflüssen durchsetzte Treppenhalle des Gerichtsgebäudes in der Berliner Littenstraße hinauf, zur dritten Runde ihrer gerichtlichen Auseinandersetzung.