Auf in die Schlacht

Von Michael Moorstedt

Im Jahr 2024 ist der US-Wahlkampf ist so eng mit der digitalen Sphäre verknüpft wie noch nie zuvor. Influencer beider Lager sind tief in die Wahlkampfkampagnen eingebettet. Themen und Gerüchte werden im Netz gefunden, in ihren Auftritten von den Kandidaten wiedergegeben und dann ins Internet zurückgespielt. Die Anhänger befehden sich auf sämtlichen Plattformen, der Graben, der die einzelnen Filterblasen voneinander trennt, erscheint unüberbrückbar.