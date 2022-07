Influencerinnen und Autorinnen, wie Vanessa (links), Tabea (rechts) und Gabriella Santos de Lima, wissen was ihr Publikum lesen will - und befeuern damit das Geschäft auch außerhalb von Tiktok.

Auf einmal sind große Buchläden voller pastellfarbener Umschläge: Der Handel wird gerade von einem merkwürdigen Trend auf Tiktok umgekrempelt - dem Lesen. Von was für einer Literatur reden wir da?

Von Eva Goldbach und Johannes Korsche

Vanessa ist stolz auf ihre Bücher. Regalmeter für Regalmeter zeigt sie ihren mehr als 65 000 Followern auf Tiktok ihre Sammlung. Ihre "Bookshelf-Tour" hat acht Folgen, mehr als 240 pastellfarbende Bücher stehen im Regal. Die Bücher sind nach Farben sortiert, "in Regenbogen", heißt das in Vanessas Tiktok-Community, die sich unter dem Hashtag "Booktok" versammelt. Nach Angaben der Plattform wurden Videos unter diesem Hashtag bis dato 65 Milliarden Mal angeschaut. Die populäre Literatur verändert sich gerade nach den Spielregeln des chinesischen Social-Media-Dienstes. Und seit Mitte Juli hat der auch offiziell einen "Book Club" ins Leben gerufen, jeden Monat will Tiktok künftig ein Buch vorgeben, das die Community dann besprechen soll.