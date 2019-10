Es ist ein düsterer, geisterhafter, langer Trip, auf den sich Will machen muss, als er in den Lift steigt in dem Haus, wo seine Familie wohnt. Sein Bruder Shawn ist tags zuvor erschossen worden, vom Mitglied einer feindlichen Gang. Die Mutter fetzt sich zu Hause die Haut vom Leib in ihrem Kummer. Will weiß, was er zu tun hat, er wird den Regeln folgen. "Nr. 1: WEINEN / Tu's nicht. / Egal was passiert. / Tu's nicht. Nr. 2: JEMANDEN VERPFEIFEN / Tu's nicht. / Egal was passiert. / Tu's nicht. / Nr. 3: RACHE Wird jemand den du liebst / getötet / finde den / der getötet hat / und töte ihn." Will ist sich ganz sicher, wer Shawn getötet hat, also nimmt er die Pistole aus des toten Bruders Kommode - sie teilten sich ein Zimmer zuhause - und steckt sie in den Hosenbund. Einer der Namen für die Pistole: "Ein WERKZEUG für Regel Nr. 3". Im Lift drückt Will auf den Knopf L - der zeigt die Lobby an, das Erdgeschoss, aber das L steht auch für loser. Auch für den Fahrstuhl gibt es Regeln. "Nichts sagen. / Nichts sehen. / Stillstehen / auf die Tür starren / und warten."

