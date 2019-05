16. Mai 2019, 17:07 Uhr Thomas Meinecke "Sexualität ist ein Knast"

Thomas Meinecke, geboren 1955 in Hamburg, lebt in Bayern.

Was ist weiblich? Was männlich? Der Autor und Gendertheoretiker Thomas Meinecke über die Frage, wie die Zukunft der Geschlechter aussieht.

Interview von Alex Rühle

Der Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke erhielt 2019 für sein bisheriges Werk den Preis der Ricarda-Huch-Poetikdozentur für Gender in der literarischen Welt an der Technischen Universität Braunschweig. Ab diesem Donnerstag wird er ein Semester lang Vorlesungen halten über Geschlechtlichkeit, Feminismus und die Frage, was uns als Menschen ausmacht.

SZ: Ist das jetzt eine Gender- oder eine Feminismus-Dozentur?

Thomas Meinecke: Es heißt Poetikdozentur für Gender. Aber für mich sind die Genderstudies eine Folge feministischen Denkens. Es geht um die Dekonstruktion des ...