Als wäre man live in einer dieser Radiosendungen, die ein Leben umkrempeln können: Thomas Meinecke und Diedrich Diederichsen spielen sich an der Berliner Volksbühne Platten vor und reden drüber.

Von Johanna Adorján

Eine der guten Sachen an Berlin ist, dass hier die Veranstaltungsreihe „Plattenspieler“ stattfindet, zu der Thomas Meinecke in unregelmäßigen Abständen einlädt. Sie war früher am Theater Hebbel am Ufer und zog, als René Pollesch dort Intendant wurde, an die Volksbühne um, und zwar in den Roten Salon im ersten Stock. Es geht um Musik. Meinecke – Suhrkamp-Autor, Radio-DJ, Musiker – lädt sich immer einen Gast ein, der Platten mitbringt. Er selbst bringt auch welche mit. Auf der Bühne stehen zwei Plattenspieler. Und dann spielt man sich im gerechten Wechsel Musikstücke vor und sagt dazu auch ein paar Worte.