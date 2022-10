Von Juliane Liebert

Zwei Paare lehnen sich an ein Auto. Das linke Paar macht rum, der Mann auf der Motorhaube, seine Freundin halb auf ihn geworfen, als würde sie vor Leidenschaft gleich das Gleichgewicht verlieren. Das andere Paar, rechts, ist unwesentlich zivilisierter. Er flüstert ihr etwas ins Ohr, an den Kofferraum gelehnt. Sie berührt seinen Bauch. Der Wagen ist ein brauner Ford Pinto, das Abendlicht färbt ihn leicht aubergine. Die Hautfarben der vier Liebenden wiederholen sich im Hintergrund in den Türmen des World Trade Center. Die beiden Türme wirken fast wie Spielzeug in ihrem hellen, silbrigen Rosa.