Die im akademischen wie im übrigen bundesrepublikanischen Alltag so seltene Eigenschaft des Charismas besaß er im Übermaß. Man spürte, wenn Thomas Hauschild einen Raum betrat — und durfte sich freuen, denn nun wurde es auf wilde Art intellektuell, lehrreich und sehr, sehr lustig. Selbst im universitären Rahmen ertönte bald sein ganz persönliches Markenzeichen: ein unwiderstehliches, den ganzen Mann und den ganzen Raum erschütterndes, eigentümlich helles Lachen.
NachrufSein Werk ist ein Geschenk
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Er erklärte den Deutschen die Digitaltechnik, schrieb aber auch fesselnd über „Die Sopranos“ und den Kopfstoß von Zinédine Zidane: Der große Ethnologe Thomas Hauschild ist gestorben.
Von Nils Minkmar
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