Er erklärte den Deutschen die Digitaltechnik, schrieb aber auch fesselnd über „Die Sopranos“ und den Kopfstoß von Zinédine Zidane: Der große Ethnologe Thomas Hauschild ist gestorben.

Die im akademischen wie im übrigen bundesrepublikanischen Alltag so seltene Eigenschaft des Charismas besaß er im Übermaß. Man spürte, wenn Thomas Hauschild einen Raum betrat — und durfte sich freuen, denn nun wurde es auf wilde Art intellektuell, lehrreich und sehr, sehr lustig. Selbst im universitären Rahmen ertönte bald sein ganz persönliches Markenzeichen: ein unwiderstehliches, den ganzen Mann und den ganzen Raum erschütterndes, eigentümlich helles Lachen.