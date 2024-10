Das Buch kommt noch, die Aufregung ist schon da: In „Ungefiltert“ spürt Thomas Gottschalk seiner eigenen Heldengeschichte nach. An manchen Stellen tut es fast weh.

Von Hilmar Klute

Thomas Gottschalk hat den dritten Teil seiner Erinnerungen geschrieben. Die ersten beiden trugen hübsch ironische Titel, „Herbstblond“ und „Herbstbunt“. Man konnte an ihnen ablesen, dass sich der große Showmaster mit einer Lightversion von Melancholie zumindest von seinem äußeren Glanz verabschieden würde: der so lange jungenhaft gut gelaunte Thommy ist nun ein älterer Herr, sieht aber immer noch nicht so aus wie der Outdoorschach spielende Rentner im Schatten des Klettergerüsts. Das neue Werk heißt „Ungefiltert“ und da ist man schon auf dem Quivive: Lässt Gottschalk jetzt ungeschminkte Ansichten zur Zeit oder sogar zum Zeitgeist los? Sagt er, was er über Kollegen denkt, über die Jugend und über Oliver Pocher? Die Antwort lautet: Ja, und käme nun die Nachfrage, ob an der einen oder anderen Stelle ein kleiner Filter hilfreich gewesen wäre, müsste man wieder ja sagen.