„Sorry“, schreibt die Los Angeles Opera auf Instagram, „wir würden dir Freikarten für ‚Akhnaten‘ anbieten, aber die Vorstellungen sind ausverkauft.“ Und das Londoner Royal Ballet: „Jeden Abend kommen im Royal Opera House Tausende Menschen zusammen – für Ballett und Oper. Für die Musik. Für das Storytelling. Und für die pure Magie des Live-Erlebnisses. Falls du deine Meinung ändern möchtest: Unsere Türen stehen offen.“ Natürlich hat auch der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine Einladung in die Berliner Staatsoper ausgesprochen.