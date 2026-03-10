Zum Hauptinhalt springen

DebatteWarum Timothée Chalamet sich irrt

Lesezeit: 4 Min.

Timothée Chalamet hat mit seiner Aussage über Oper und Ballet viele Künstlerkollegen verärgert.
Timothée Chalamet hat mit seiner Aussage über Oper und Ballet viele Künstlerkollegen verärgert.

Ballett und Oper interessieren niemanden mehr? Mit dieser Aussage zieht der Hollywoodstar die Wut einer Branche auf sich, die man besser nicht mit Respektlosigkeit straft.

Von Helmut Mauró

„Sorry“, schreibt die Los Angeles Opera auf Instagram, „wir würden dir Freikarten für ‚Akhnaten‘ anbieten, aber die Vorstellungen sind ausverkauft.“ Und das Londoner Royal Ballet: „Jeden Abend kommen im Royal Opera House Tausende Menschen zusammen – für Ballett und Oper. Für die Musik. Für das Storytelling. Und für die pure Magie des Live-Erlebnisses. Falls du deine Meinung ändern möchtest: Unsere Türen stehen offen.“ Natürlich hat auch der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine Einladung in die Berliner Staatsoper ausgesprochen.

