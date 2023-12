Protokoll von Willi Winkler

Wir sahen uns zum letzten Mal, als Henry Kissinger seinen hundertsten Geburtstag in seiner Heimatstadt Fürth beging. Wolfgang Schäuble kam in seinem Wagen an, schaute spöttisch wie immer und sagte: "Theo, deine Augenbrauen werden grau." Darauf ich zu ihm: "Dein Haar ist auch schütter geworden." Im "Letzten Band" von Samuel Beckett heißt es: "Vielleicht sind meine besten Jahre dahin. Da noch eine Aussicht auf Glück bestand. Aber ich wünsche sie nicht zurück. Jetzt nicht mehr, wo dies Feuer in mir brennt."