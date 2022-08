Gastbeitrag von Theo Waigel

"Ich drücke Ihre Hand fest", so steht es am Ende des letzten Briefes von Michail Gorbatschow, den ich im Dezember 2020 von ihm erhielt. Nach einer Gedenkfeier am 3. Oktober 2020 in der Basilika von Ottobeuren hatte ich ihm meine Rede übersandt. Ich hatte darin an die großartige Rolle von Michail Gorbatschow erinnert: "Gorbatschow hat in dieser Zeit Helmut Kohl und Willy Brandt mehr vertraut als Erich Honecker. Er hat es abgelehnt, die Panzer aus den Kasernen zu dirigieren und die kerzentragenden Demonstranten zu attackieren. Er hat lieber den Verlust der Macht in Kauf genommen, als seine Politik der Perestroika und Glasnost aufzugeben. So wird er zum Helden in der Geschichte und zum christlichen Bruder, der zu Recht mit dem evangelischen Pfarrer Führer den Friedenspreis der Stadt Augsburg erhielt."