Seit drei Jahren berät die Vertrauensstelle Themis Frauen, die in der Theater- und Filmwelt sexuell belästigt wurden. Das Team kann Karrieren zerstören - und wird selbst zum Ziel von Wut. Ein Besuch in Berlin.

Von Sonja Zekri

Es geschah zu Beginn des ersten Lockdowns, in einer Zeit größter Sorge unter den Freiberuflern. Festangestellte staatlicher Bühnen würden ihr Gehalt weiterbekommen, wenn die Häuser schlossen, aber was war mit den gastierenden Künstlerinnen und Künstlern? Ihr Honorar hing von den Aufführungen ab, aber es wurde nicht mehr gespielt, von einem auf den anderen Tag hatten sie kein Einkommen mehr. Eine Notsituation, eine Zwangslage, in der einige von ihnen ein Angebot bekamen, das so alt und so widerlich war wie nur je die Erpressung sexueller Gefälligkeiten. "Die Verantwortlichen haben häufig gesagt: Wenn du dich erkenntlich zeigst, können wir was machen", sagt Maren Lansink, die juristische Beraterin der Vertrauensstelle Themis. Zehn, fünfzehn Frauen aus ganz Deutschland hatten sich wegen solcher Fälle an Themis gewandt. Einige, nachdem sie das Ansinnen abgelehnt hatten, andere, nachdem sie darauf eingegangen waren - alle fühlten sich benutzt, beschmutzt, oft "extrem traumatisiert".

Für die Täter blieb all das folgenlos. Nicht eine der Frauen entschied sich zu weiteren Schritten. "Sie wollten nicht, dass ich mich an die Häuser wende", sagt Lansink. "Und wir unterliegen einer Schweigeverpflichtung." Keiner der Männer musste sich je verantworten, dabei geht Lansink davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher lag. Die Angst der Betroffenen ist noch immer größer als die der Täter.

Vor dem Fenster ihres Büros leuchtet der Berliner Spätsommer. Der Landwehrkanal glitzert nach Kräften. Aber was Lansink berichtet, lässt in Abgründe blicken. Der Lockdown hatte auf die Spitze getrieben, was vor drei Jahren überhaupt erst zur Gründung der Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V. geführt hatte: Dass an Oper, Theater und Film existenzielle Abhängigkeiten und soldatische Hierarchien herrschen, dass Größenwahn, Künstlerkult und gut tradierte Praktiken männlicher Machtausübung noch jede künstlerische Epoche überlebt haben. "Es ist immer dasselbe Elend", sagt Lansink.

Unter dem Schock der Enthüllungen über den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein und den deutschen Regisseur Dieter Wedel, unter dem Eindruck Hunderter #metoo-Berichte von Künstlerinnen und Mitarbeiterinnen an Theatern und in Filmproduktionen hatten Branchenverbände, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen und Sender wie ARD, ZDF oder Deutschlandfunk im Oktober 2018 unter Mithilfe des Bundes Themis ins Leben gerufen. Seitdem steigt die Zahl der Anfragen von Jahr zu Jahr. Bis August dieses Jahres nahm Themis so viele Fälle (171) auf wie fast im ganzen Vorjahr (177). Die Zahl der Beratungsgespräche liegt fast doppelt so hoch. Deshalb wurde das Team auf vier Mitarbeiterinnen vergrößert. Seit Mitte Oktober gibt es zusätzlich zu Maren Lansink eine weitere juristische Beraterin. Mitte November stößt eine zweite psychologische Beraterin dazu.

Die Politik hält zu manchen Kulturautokraten, wenn sie sparsam wirtschaften

Themis taucht in den aufsehenerregendsten Theaterskandalen der jüngsten Zeit auf: als Vorwürfe gegen die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters Shermin Langhoff erhoben wurden beispielsweise - zu denen sich Langhoff selbst nicht öffentlich äußert -, oder als Frauen der Berliner Volksbühne sich gegen den Übergangsintendanten Klaus Dörr wehrten.

Dörr soll Frauen Karrieremöglichkeiten versprochen haben, wenn sie sich zugänglich zeigten, er beleidigte jüngere, aber sehr gern auch ältere Frauen und benahm sich ganz generell so, als habe #metoo auf einem anderen Planeten stattgefunden. Zum Eindruck der eigenen Unersetzlichkeit trug wohl bei, dass er die Volksbühne nach dem Debakel um Chris Dercon übernommen hatte. Die Frauen wandten sich an Themis, die Vertrauensstelle schrieb an Berlins Kultursenator Klaus Lederer, wenige Tage später gab Dörr nach. Er übernehme die komplette Verantwortung und gebe sein Amt im Einvernehmen mit der Kulturverwaltung auf, erklärte er. Einziger Schönheitsfleck: Die taz hatte aus Themis-Korrespondenz zitiert, das sah nicht gut aus. "Wir würden nie im Leben unsere Schriftwechsel weitergeben", sagt Lansink. "Wenn aus Schreiben der Themis zitiert wird, dann weil Betroffene sie weitergegeben haben. In deren Namen werden wir ja tätig, deshalb erhalten sie alle unsere Schreiben natürlich auch selbst."

Anderen Kulturautokraten hält die Politik länger die Stange, wenn sie sparsam wirtschaften, wenn gerade erst Verträge unterschrieben wurden. Dass das Ensemble unter den Zuständen am Badischen Staatstheater in Karlsruhe litt, war dem Ministerium seit Langem bekannt. Dennoch verhandelte es mit dem Intendanten Peter Spuhler monatelang über eine Abfindung, ehe der eigentlich noch bis 2026 laufende Vertrag im Juli außerordentlich gekündigt wurde.

Am Anfang der Anrufe bei Themis steht meist eine große Unsicherheit. "Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, aber ich habe da etwas erlebt..." So beginnt es. Wenn die Frauen dann erzählen - zu 85 Prozent sind die Betroffenen Frauen -, werde ihr meist "nach drei Sätzen" klar, dass es sich um einen Fall sexueller Nötigung handelt, sagt Lansink. Verblüffenderweise führe das bei den Opfern nicht zu Empörung, sondern zu Selbstbezichtigungen. Vielleicht habe sie selbst einen Anteil an dem, was vorgefallen ist, sage ein Frau dann etwa, vielleicht hätte sie auf der Premierenfeier doch keinen Rock anziehen sollen. Es sind klassische Fälle von victim blaming, nur geht es hier von den Opfern selbst aus.

Wenn die Täter gehen, werden oft diskrete Sprachregelungen gewählt

Lansink und ihre Kollegin können weder eine anwaltliche Vertretung anbieten noch eine Psychotherapie, aber sie können den Arbeitgebern schreiben, den Bühnen, Filmfirmen, Verbänden. Seit fünfzehn Jahren verpflichtet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Arbeitgeber dazu, einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz zu schaffen, es sieht sogar die Möglichkeit zur Leistungsverweigerung bei Lohnfortzahlung vor. Von dem Gesetz weiß zwar kaum jemand, aber das Bewusstsein ist inzwischen so geschärft, dass die Arbeitnehmer zügig reagieren. Was hinter den Türen der Studios oder der Bühnen geschieht, ist das eine, wie die Branche sich nach außen präsentieren möchte, etwas ganz anderes. Der Arbeitgeber besitzt von der Ermahnung bis zur Kündigung viele Möglichkeiten, um dem Missbrauch ein Ende zu bereiten. Wenn die Täter gehen, werden oft diskrete Sprachregelungen gewählt: gegenseitiges Einvernehmen, "neue Aufgaben".

Die Wut ist trotzdem groß. Themis zerstört manchmal Karrieren, und das hat Folgen. Beschimpfungen am Telefon, per Mail sind keine Seltenheit, selbstverständlich im Namen der Kunst. Einmal wurde der Briefkasten aufgebrochen. Ein anderes Mal wurde Lansink von einem Mann vor dem Büro auf der Straße abgefangen. Sie fuhr dem Stalker mit dem Rad davon. Aber mit der genauen Büroadresse, Fotos, allem, was Themis und ihre Mitarbeiterinnen leichter identifizierbar macht, ist das Team lieber vorsichtig.

Manche Intendanten - nicht militant, nur unbelehrbar - beschweren sich bei Lansink, Themis sei die "Totengräberin der Kunst". Tatsächlich operiert die Vertrauensstelle in einem Bereich, den viele für das Herz schöpferischen Schaffens halten. Wie in wenigen anderen Berufen herrscht in der künstlerischen Gemeinschaft Familiarität und Intimität, oft - vor allem beim Ballett - auch körperliche Nähe. Den meisten ist inzwischen durchaus klar, dass die Inspiration des Regiegenies vielleicht doch nicht davon abhängt, dass man Frauen jederzeit an die Brust fassen darf. Aber brauchen große Gefühle und künstlerische Intensität nicht doch einen Graubereich, Unschärfen, also gut: künstlerische Freiheit? Für Lansink ist das ein vorgeschobenes Argument: "Jeder Mann weiß, wo die Grenze ist." Nur musste sich lange Zeit nicht jeder Mann daran halten. Amazon oder Netflix verlangen bei Produktionen in Europa inzwischen einen Intimacy Coordinator für Sex-Szenen, um Klarheit zu schaffen darüber, was abgesprochen ist und was nicht.

Die jüngere Generation mache ihr Hoffnung, sagt Themis-Vorstand Eva Hubert

Fälle aus der Filmbranche werden vor allem im Sommer an die Beraterinnen herangetragen, da haben die Theater Spielzeitpause, aber Kino- und Fernsehproduktionen drehen, weil die Tage lang und das Wetter gut ist. Bald dürften wieder mehr Anrufe aus dem Theater eingehen, die Spielzeit nimmt Fahrt auf.

Dass die Zahl der Anrufe bei Themis steigt, hält Eva Hubert, Mitglied des Themis-Vorstands, nicht unbedingt für ein schlechtes Zeichen. Sie wünsche sich, dass noch mehr Menschen den Mut haben, von ihrem Beschwerderecht Gebrauch zu machen: "Nur so haben irgendwann alle weniger Nachteile in ihren Jobs." Die jüngere Generation mache ihr Hoffnung, sagt sie, denn die Jungen behaupteten sich besser und kommunizierten Grenzen entschlossener.

Harvey Weinstein ist inzwischen zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Gegen Dieter Wedel hat die Staatsanwaltschaft München Anklage wegen Vergewaltigung erhoben. Ben Gibson, der Leiter der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, musste gehen, nachdem er einer Studentin in einem Streit den nackten Hintern zeigte. Später sprach er von "Missverständnissen und Gerüchten", äußerte aber Verständnis dafür, dass man sich darauf geeinigt habe, "den Vertrag zu verkürzen". Hubert sagt: "Die Luft wird dünner für ein solches Verhalten."

Maren Lansink geht nach drei Jahren bei Themis nur noch selten ins Theater oder ins Kino. Sie weiß zu genau, wie all die schöne Kunst zustande kommt. Was bei Themis an Dreck anbrandet, ist keine Ausnahme, sondern ein flächendeckendes Problem, sagt sie. "In dieser Branche gibt es keine Helden mehr."