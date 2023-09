Von Peter Laudenbach

Was der DFB kann, beherrscht der Pragmatiker Matthias Pees, der Intendant der Berliner Festspiele, schon lange: Nach anhaltend miserablen Leistungen auf dem Platz hilft nur noch ein Trainerwechsel. Der Platz ist in diesem Fall das Berliner Theatertreffen, das wichtigste deutsche Theaterfestival. Der Trainer, der nach einer schwachen ersten Saison gehen muss, ist ein ganzes Kuratorinnen-Kollektiv. Dieses zuletzt dreiköpfige Leitungsteam wird abgelöst durch die Theater- und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hull. Die 1982 geborene Österreicherin wird von Januar nächsten Jahres an alleinige Theatertreffen-Chefin. Derzeit verantwortet sie die renommierten Lessingtage am Hamburger Thalia-Theater, an dem sie seit 2018 engagiert ist.