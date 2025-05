Von Peter Laudenbach

Für den besten Satz des am Sonntag zu Ende gegangenen Berliner Theatertreffens sorgte in diesem Jahr natürlich Carl Hegemann. Matthias Pees, der Intendant der Berliner Festspiele, zitierte den am 9. Mai verstorbenen, legendären Volksbühnen-Dramaturgen in seiner Eröffnungsrede: „Wer im Abgrund angekommen ist, hat das Schlimmste schon hinter sich.“ Das ist eine schön dialektische Gedankenvolte, also typisch Hegemann – ohne Scheu vor der Apokalypse, aber immer hoffnungslos optimistisch.