28. Juni 2019, 18:56 Uhr Theaterpreis Glücksfall für das Metropol

Wenn der Hauptdarsteller vor der Premiere krankheitsbedingt abspringt, steht die Produktion unter keinem guten Stern. So erging es dem Metropoltheater mit dem Stück "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nach Joachim Meyerhoffs gleichnamigem Bestseller-Roman. Glücklicherweise fand sich der Münchner James Newton, Mitglied im Metropol-Ensemble, bereit, die Rolle kurzfristig zu übernehmen. Obwohl ihm nur zehn Probentage bis zur Premiere blieben. Was sich für die Inszenierung von Gil Mehmert, der auch die Bühnenadaption verfasste, als Glücksfall erwies: Die Produktion wurde zu den bundesweiten Privattheatertagen in Hamburg eingeladen. Dort wurde das Stück jetzt mit dem Monica Bleibtreu-Preis in der Kategorie "Komödie" ausgezeichnet.