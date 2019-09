Die Tanzperformance "Romeo und Julia", die im November 2018 am Münchner Gärtnerplatztheater Premiere hatte, ist für den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" nominiert worden. Choreografiert wurde William Shakespeares weltberühmte Liebestragödie von den beiden Isländerinnen Erna Ómarsdóttir und Halla Ólafsdóttir, die zur musikalischen Vorlage von Sergej Prokofjews berühmter Ballettmusik eine völlig neuartige Tanzkreation mit oft sehr drastischen, verstörenden Bildern auf die Bühne brachten. Die Verleihung des Deutschen Theaterpreises findet am 9. November im Staatstheater in Kassel statt. Vom 5. bis zum 8. Dezember wird das Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz mit "Romeo und Julia" zudem auf Kampnagel in Hamburg zu sehen sein.