Auf der Bühne erstreckt sich ein weißes Spielfeld. Auf dem von Stilllegung bedrohten Sportplatz sollen Esa und Antero, ein kindlich einfältiges Pummelchen im Star-Trek-Shirt, mit Klebeband neue Linien ziehen. Esa fühlt sich seinem unerfahrenen Kollegen turmhoch überlegen, dabei stehen sie gleichermaßen im sozialen Abseits. Mit der deutschen Erstaufführung von Okko Leos Stück um zwei gesellschaftliche Underdogs "Das Feld" setzt dasvinzenz seine Reihe mit finnischer Gegenwartsdramatik fort.

Während der liebenswerte Loser Antero (Stephan Neumüller) sich die Welt mit reizendem Grübchenlächeln schön redet und gagaeske Argumentationsketten knüpft, will der zornige Durchblicker Esa (Peter Papakostidis) ihm die Augen zu öffnen. "Das System gehört den Anderen", erklärt er und redet sich in Rage über die Lüge von der Gleichwertigkeit aller Menschen, das Gnadenbrot falscher Hoffnungen, das die "Möglichkeits-Typen" jenen, die ganz unten auf der sozialen Leiter stehen, zuwerfen. Tatsächlich aber macht auch er sich etwas vor, weil die Realität anders nicht auszuhalten ist. Die wenigen guten Dinge in ihrem Leben haben beide erfunden. In einem närrischen Rollenspiel bereitet sich Esa auf ein Treffen mit Anteros Schwester vor, doch auf die Schöne warten die finnischen Enkel von Samuel Becketts Wladimir und Estragon ebenso vergebens wie auf das Erscheinen ihres Chefs.

"Das Feld" ist ein leises Stück, das von den fein nuancierten Dialogen lebt. Robert Spitz hat es mit minimalen Mitteln gekonnt inszeniert. Immer wieder ertönt ein Vogelzwitschern und ein mysteriöses Klacken, bei dem die Beiden verstummen und in die Ferne starren. Sie diskutieren, streiten und versöhnen sich wieder. Sonst geschieht nicht viel, auch wenn Esa die "Revolution der Platzwarte" ausruft. "Keine Baseball-Linien nirgendwo!", skandieren sie, um sich danach wieder ihrem verbalen Pingpongspiel hinzugeben. Spitz` sensible Inszenierung unterstreicht unaufdringlich den absurden Witz der Wortgefechte des clownesken Männerpaars. Allein die ungeschickt gesetzte Pause ist überflüssig, zerreißt und überdehnt die Aufführung. Klüger wäre es gewesen, die Geschichte zu straffen und in einem Zug weiterzuerzählen bis zum letzten Kapitel, in dem Esa ein imaginäres Laserschwert schwingt und sich das Duo den "Imperial March" summend zu einem radikalen Akt des Widerstands entschließt. Doch was wirklich geschieht und was reine Fantasie ist, kann man an diesem Abend nie mit Sicherheit sagen.

Das Feld, 3., 4., 8. bis 11. Januar, 20 Uhr; 12. Januar, 18 Uhr, dasvinzenz, Elvirastraße 17 A