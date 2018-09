16. September 2018, 19:18 Uhr Theaterausbildung Sex und Gewalt

Aber Performance? Die Berliner Theaterhochschule Ernst Busch gilt als beste Schauspielschule Deutschlands. Aber ihre Schüler haben da ein paar Fragen.

Von Peter Laudenbach

Die Zukunft des deutschen Theaters hat eine neue Adresse. Die "Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch", so der volle Name der berühmtesten und vermutlich auch besten Theaterakademie des Landes, zieht um in ein neues Gebäude in Berlin-Mitte. Die wichtigeren Theater der Stadt sind nur einen Katzen- oder Karrieresprung weit entfernt. Noch ist der mit Holzstreben verkleidete Quader mit zwei großen Probebühnen und der freistehenden Betontreppe eine halbe Baustelle: 16 000 Quadratmeter Raum für die Kunst. Der Rektor Zebu Kluth führt den ...