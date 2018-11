18. November 2018, 18:58 Uhr Theater Zeit für Pennälerhumor

Seit 2004 zeigt die Komödie im Bayerischen Hof "Die Feuerzangenbowle". Diesmal neu dabei sind Liesl Weapon und Andreas Bittl

Von Christiane Lutz

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit packt die Komödie im Bayerischen Hof wieder die "Feuerzangenbowle" aus. Die Inszenierung von Karl Absenger hatte 2004 Premiere und seitdem sind mehr als 200 Vorstellungen gespielt worden. Mehr als 200 Mal also hat sich Doktor Johannes Pfeiffer auf der Bühne in die Schule eingeschleust, um die Erfahrungen nachzuholen, die er, da von einem Hauslehrer unterrichtet, nie gemacht hat.

Diese "Feuerzangenbowle" gehört zu den am längsten laufenden Theaterstücken Münchens - neben dem "Brandner Kaspar" und "Der ...