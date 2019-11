Detailansicht öffnen Alfred Loth (Simon Zagermann, rechts) trifft seinen Freund Thomas (Michael Wächter) wieder und verliebt sich in dessen Schwägerin Helene (Pia Händler). (Foto: Sandra Then)

Einen Palmetshofer spielen, heißt es, sei für Schauspieler gar nicht so leicht. Man müsse reinwachsen, sich den speziellen Sound, den Rhythmus der Sprache aneignen. Vielleicht so, wie man bei Schiller erst den Blankvers üben muss, ehe er gut klingt. Ewald Palmetshofers Stücke leben von diesem Sound, einer Mischung aus Künstlichkeit, Weglassungen und Pausen. "Doch und auch politisch leider, Alfred, entsteht im Gehn der Weg", heißt es etwa in "Vor Sonnenaufgang"; der Satz ist auf mehrere Zeilen verteilt. Gedankenstrichlein im Textbuch stehen für Stille, je mehr Zeilen mit Strichlein, desto mehr Stille. Und manchmal enden Sätze so abrupt, dass man sie beim Hören im Stillen vervollständigt. "Wie toll du alles" - machst. "Das hast du alles vor dem Untergang" - gerettet. Palmetshofers Texte sind verspielt und poetisch zugleich, auch anstrengend, weil sie sich querlegen im Kopf.

Ewald Palmetshofer, 41, ist also Autor und seit dieser Spielzeit auch Teilzeit-Dramaturg am Residenztheater. Er gehört zur künstlerischen Entourage um Intendant Andreas Beck, die schon am Theater Basel zusammen gearbeitet hat. Dort entstand die Inszenierung "Vor Sonnenaufgang", eine Überschreibung von Gerhart Hauptmanns Text, Regie führte Nora Schlocker. Nun kommt "Vor Sonnenaufgang" ans Residenztheater.

Palmetshofer selbst beschreibt seine Sprache so: "Meine Figuren sind im Denken sehr schnell, sie haben eine Wendigkeit, das Sprechen hinkt dem Denken fast hinterher. Ich versuche, das in einen bestimmten Rhythmus zu bringen, so dass der Text den Sprechakt zu etwas Körperlichem macht." Diese Wendigkeit gesteht er all seinen Figuren zu, egal, welchen Alters oder Bildungsgrads. Diese Klugheit ist für ihn so etwas wie menschliche Grundkonstitution, so verleiht er den Figuren Würde. Seine Freude am Weglassen, an Abkürzungen komme vielleicht auch daher, dass seine Erstsprache Oberösterreichisch ist. "Und Dialekt ist immer auch einer Ökonomie geschuldet, also was lässt man weg, damit die Wörter besser im Mund liegen?"

Für gewöhnlich geben Autoren einen Text ab und schauen sich vielleicht eine Probe an. Zwischen Palmetshofer und Nora Schlocker aber hat sich eine besondere Zusammenarbeit entwickelt. Bei der Eröffnungspremiere "Die Verlorenen" im Oktober etwa bezog er die Regisseurin bereits beim Schreiben mit ein, um gemeinsam zu überlegen, wie die Geschichte sich entwickeln könnte. Autoren und Regisseure seien schließlich keine Gegner. Er sagt, er möge die Ernsthaftigkeit, mit der Schlocker seine Figuren dem Leid aussetze: "Sie versucht nicht, den Bauch einzuziehen, sondern lässt sich und die Figuren vom Schmerz treffen."

Detailansicht öffnen Autor und Dramaturg Ewald Palmetshofer, 41, lebt seit Juli in München und fühlt sich mit seinem österreichischen Humor sehr gut aufgehoben. (Foto: Priska Ketterer)

Aus dieser Bescheidenheit heraus ist auch nachvollziehbar, dass Palmetshofer sich ein Stück wie Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" nimmt, weil er die Geschichte gut findet, und ihr durch seine Übertragung in die Gegenwart eine neue Relevanz verleiht. Dinge größer oder kleiner machen, um die Wirkung, die sie damals auf das Publikum hatten, wieder herzustellen. Das Sozialdrama löste bei seiner Uraufführung 1889 einen Skandal aus ob seines brutalen Naturalismus. Es erzählt von einer von Alkoholsucht gebeutelten Bauernfamilie, es geht um Fremdbestimmung und Vererbung. Palmetshofer überträgt die Geschichte in einen städtischen Ballungsraum, die Frauenfiguren wertet er sorgfältig auf, spitzt sie zu einem Drama über gesellschaftliche Spaltung an. Dabei findet sich Palmetshofer in dieser dienenden Tätigkeit gar nicht so besonders bescheiden. Er möchte einfach poetische Sprache körperlich spürbar machen - und das unbedingt auf der Theaterbühne.

Vor Sonnenaufgang, Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Residenztheater