Worms (dpa/lrs) - Der Schweizer Theaterregisseur Roger Vontobel (42) übernimmt bei den Nibelungen-Festspielen in Worms im kommenden Jahr die Inszenierung des Stücks "Hildensaga. Ein Königinnendrama". Das teilte die Festspielleitung am Donnerstag mit. Vontobel hatte 2018 "Siegfrieds Erben" auf die Freiluftbühne vor dem Dom gebracht, mit vielen technischen Effekten. Auch 2020 würden Videoinstallationen eine große Rolle spielen, hieß es. In "Hildensaga. Ein Königinnendrama" sollen die Frauen im Zentrum stehen. Das Stück stammt von dem österreichischen Autor Ferdinand Schmalz. Die Festspiele finden vom 17. Juli bis 2. August 2020 in Worms statt.