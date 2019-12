Wiesbaden (dpa/lhe) - Die drei Staatstheater in Hessen sollen nach dem Willen der Landesregierung im kommenden Jahr mehr Geld bekommen. Die Budgets der drei Häuser in Wiesbaden, Kassel und Darmstadt sollen von gut 124 Millionen auf mehr als 128 Millionen Euro steigen, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst auf Anfrage mit. Die Zuschüsse des Landes steigen dabei geplant um 1,5 Millionen auf 54,4 Millionen Euro. Der geringste Zuschuss geht dabei an das kriselnde Theater in Darmstadt, der höchste nach Wiesbaden. Die Betriebskosten der Mehrspartenhäuser werden nach Abzug der Einnahmen zu 52 Prozent vom Land und zu 48 Prozent von den Heimatstädten bezahlt.

In Darmstadt soll seit Anfang Dezember ein externer Wirtschaftsprüfer die finanzielle Schieflage analysieren. Dort war nach Angaben des Theaters im September festgestellt worden, dass das Budget nicht eingehalten werden kann. Das Defizit wurde zuletzt mit rund 770 000 Euro angegeben.