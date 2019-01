24. Januar 2019, 18:52 Uhr Theater Tiefe Einblicke

Mirjam Loibl will ins Unbewusste vordringen und herausfinden, wie menschliches Zusammenleben funktioniert. Im Marstall inszeniert sie nun "Begehren", ein Stück des katalanischen Autors Josep Maria Benet i Jornet

Von Christiane Lutz

Mirjam Loibl mag das Unkonkrete. Das Unbewusste. Das, was nicht benannt werden kann. Das ist einigermaßen ungewöhnlich für eine Regisseurin, deren Aufgabe es ja ist, Dinge zu benennen und das Unbewusste irgendwie auf eine Bühne zu bringen. Mit diesen Schlagworten aber machte sie sich auf die Suche nach einem neuen Stoff, den sie am Residenztheater inszenieren konnte. Wichtig dabei auch noch: keine klare Handlung, und die Figuren müssen auch nicht unbedingt logisch agieren. Sie fand "Begehren", ein Stück des katalanischen Autors Josep Maria Benet i Jornet aus dem Jahr 1991.

Wenig ist konkret festzumachen in "Begehren". Eigentlich nur dies: Ein Paar, beide um die 40, will ein Wochenende in seinem Ferienhaus verbringen. Die Frau will noch mal schnell zum Supermarkt fahren, um einzukaufen und ihrem Mann Zigaretten mitzubringen. Alles, was danach im Text steht, könnte Wunsch sein, Sehnsucht vielleicht, oder Einbildung. Zum Beispiel, dass das Telefon klingelt, jemand nach der Frau verlangt und dann aber, als diese rangeht, Stille am anderen Ende herrscht. Oder der fremde Mann am Straßenrand, der angeblich eine Panne hat, als die Frau zum Supermarkt fährt. Hat sie genau den selben Mann nicht schon gestern und vorgestern an der Stelle gesehen? Steht der da, weil er auf sie wartet? Oder steht er da, weil sie will, dass da jemand steht und auf sie wartet?

Natürlich kommt man nicht umhin, das Stück auf das vom Autor dick vorn drauf geschriebene Motiv "Begehren" hin zu lesen. "Es geht auch um sexuelles Begehren", sagt Loibl, "aber nicht nur. Der Antrieb der Figuren ist für mich das menschliche Begehren nach dem absoluten Glück. Das Wissen um die Unmöglichkeit, das Glück zu finden, hält die Suche ewig am Laufen."

An dieser Stelle ein kleiner Ausflug in die Etymologie: Die deutsche Übersetzung "Begehren" ist nicht die einzig Zwingende. Im Original heißt das Stück "Desig", das ist katalanisch und bedeutet auch "Verlangen". Das katalanische Verb desitjar stammt vom lateinischen desiderare und das lässt sich auch mit "wünschen" übersetzen. Begehren, Verlangen, Wünschen und Sehnen - für Mirjam Loibl bedeuten diese Begriffe und die damit verbundenen Gefühle nicht unbedingt dasselbe, "aber sie ähneln sich". Auf die Frage, was der Unterschied zwischen "begehren" und "sich sehnen" sei, muss sie grübeln. Kann man sagen, ein Mensch "begehrt" Anerkennung und Zuneigung? Oder sagt man nicht eher: Er " sehnt" sich danach? Sehnsucht kann sich neben einer Person auch auf ein diffuses Gefühl beziehen, ihr Gegenstand ist nicht selten ideell oder abstrakt. Begierde hingegen hat im aktuellen Sprachgebrauch stets ein Objekt oder eine Person im Visier, real und konkret. Mirjam Loibl hat in der Vorbereitung viel über Lacans berühmten Satz "Das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen", nachgedacht. Also einerseits: Der Mensch giert danach, von anderen begehrt zu werden. Andererseits: Er begehrt dasselbe, was andere begehren, was die Gesellschaft ihn zu begehren gelehrt hat. "Für mich ist Begehren stets im Unbewussten angesiedelt. Es handelt sich immer um eine Leerstelle, die gefüllt werden will. Um einen Mangel, den jeder Mensch hat", sagt Loibl.

Das Interesse an diesen menschlichen Tiefen war es auch, das Loibl zum Theater brachte. Sie kommt aus Grafenau im Bayerischen Wald, und sie studierte erst Anthropologie in Bern, bevor sie auf die Idee kam, ihre Beschäftigung mit dem Menschen künstlerisch umsetzen zu wollen. Sie arbeitete erst in der Theaterpädagogik, wurde dann für ein paar Jahre Regieassistentin am Residenztheater. "Ich will immer herausfinden, wie menschliches Zusammenleben funktioniert. Aber das Theater hat im Gegensatz zur Wissenschaft eben die Möglichkeit, für das Unbewusste völlig freie Bilder zu schaffen."

"Begehren" ist ein Text, der mehr von Leerstellen als von Handlungen lebt. Das muss man aushalten können. Mirjam Loibl sagt, das falle ihr nicht schwer. "Natürlich denke ich Deutungsmöglichkeiten mit, sonst wird es ja beliebig, aber ich sehe das Ganze als Straße, von der viele genauso gültige Seitenwege abführen. Die Seitenwege will ich unbedingt auch andeuten." Dass sie ein Faible für Leerstellen hat, zeigte die 32-Jährige in ihrer Inszenierung "Foxfinder" von Dawn King beim Marstallplan 2017, jenes kleine Festival im Sommer, bei dem Regieassistenten die Chance bekommen, eine eigene Produktion zu realisieren. In diesem Jahr gibt es nun den "Marstalljahresplan", die gleiche Idee, nur ausgeweitet über mehrere Wochenenden der Spielzeit. "Foxfinder" erzählte von Überwachung, vor allem aber von der Angst vor Überwachung, die Inszenierung war ruhelos, fiebrig und beklemmend.

Eine ähnliche Unruhe liest sich auch in "Begehren". Das Ehepaar erschrickt über die aus dem Unbewussten hervorbrechende Ahnung, dass es ihnen in ihrer Beziehung vielleicht an etwas mangelt. Wo sie sich doch aus freien Stücken für diese Beziehung entschieden haben, für Heirat, Kinder, Wochenendhaus. "Vielleicht gibt es kein Glück", sagt Loibl, "sondern nur Momente des Glücks. Und man wird, egal, wie man sich im Leben entscheidet, immer wieder an den Punkt des Mangelgefühls kommen." Ein Dilemma? Vielleicht. "Aber eines, das existenzialistische Fragen anstößt, das finde ich gut."

Begehren, Premiere am Sa., 26. Jan., 20 Uhr, Marstall