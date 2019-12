An den Kammerspielen inszeniert Toshiki Okada "The Vacuum Cleaner" und beschäftigt sich mit Menschen, die sich Zuhause einschließen

Hikikomori, das bedeutet "sich einschließen". Hikikomori, so nennt man in der japanischen Gesellschaft Menschen, die sich freiwillig in ihre Wohnung zurückziehen und den Kontakt zur Welt auf ein Minimum reduzieren. Es sind oft junge Menschen, die ihr Elternhaus gar nicht erst verlassen, aber nicht nur, viele Hikikomori sind auch 40 Jahre und älter. Diese Menschen verweigern oft schon die Schule, treten keine Ausbildung an, gehen keinem Beruf nach. Die Ursachen für diese Verweigerung, vermuten Psychologen, liegen am immensen sozialen Leistungsdruck, der auf der japanischen Gesellschaft liegt. Die Hikikomori wollen oder können sich diesem System nicht beugen, oft haben sie Versagensängste, fühlen sich überfordert. Der Rückzug und die totale Verweigerung ist für sie oft einziger Ausweg, eine stille Rebellion. "Menschen, die gut auf die Anforderungen des Kapitalismus reagieren können, sind erfolgreich und anerkannt", sagt Okada. Die anderen, schätzungsweise mehr als eine Million Menschen in Japan, führen eine Art Schattendasein hinter verschlossenen Türen.

"Mich hätte das genau so treffen können", sagt Toshiki Okada, 46, japanischer Regisseur. "Es ist nicht das Phänomen der anderen Menschen." Auch er hätte einer von denen werden können, die sich dem Leben draußen, dem Druck nicht stellen wollen. "Es ist nicht so, dass ich mir dafür eine besondere Mühe gegeben hätte oder großartige Strategien hatte. Es war Zufall. Ich hatte Glück. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass ich Hikkokomori werden könnte." Er sagt das wohl, um voreilige Verurteilungen der Hikikomori zu vermeiden.

Okada ist nicht nur einer der bedeutendsten Regisseure Japans und Leiter der Gruppe "Chelfitsch", er ist auch so etwas wie der inoffizielle internationale Hausregisseur der Kammerspiele. Seit Matthias Lilienthal Intendant ist, inszenierte Okada jede Spielzeit ein Stück: "Nō Theater", "Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech", "No Sex", nun "The Vacuum Cleaner". Immer wieder arbeitet sich Okada dabei an sozialen Phänomenen ab, die Resultate jener Leistungsgesellschaft sind, für die Japan berüchtigt ist, die aber im Grunde in allen westlichen Gesellschaften herrscht. Bei "No Sex" etwa begleitete er eine Gruppe jungfräulicher junger Menschen in eine Karaoke-Bar und ließ sie gemeinsam Alkohol und die Vorstellung einer Art von Intimität entdecken. Denn laut Umfragen hatten in Japan rund die Hälfte der unverheirateten 18- bis 24-Jährigen noch nie Sex. "No Sex" ist lustig und rührend zugleich, die Figuren sind in ihrer Unbeholfenheit unglaublich schön.

Okada schafft sein Theater immer mit dem Ensemble gemeinsam. Er bringt zwar die Idee mit, das Thema, aber wohin die Reise dann in der Umsetzung führt, ergründet er mit den Schauspielern. Okada schreibt den Text dann selbst und vermittelt den Spielern für seine Ästhetik typische Körpersprache, eine Art Choreografie fast, in der sich die Figuren begegnen. Das ist nicht ganz einfach zu lernen, sagt Okada, das brauche Zeit. Aber Zeit ist bei seinem Arbeiten in München ohnehin ein Thema, Okada arbeitet auf japanisch mit Übersetzerin. Alles dauert länger. Besser gesagt: Alle sind gelassener. Dem Ganzen dienen die Kostüme von Modedesignerin Tutia Schaad. Die Modedesignerin entwirft für Okada in München immer Outfits, die grade noch Alltagstauglich sein könnten, immer ein bisschen drüber, ein bisschen neben der Norm, aber immer elegant.

"The Vacuum Cleaner" spielt in einem großen Haus, in dem sich Hikikomori eingeschlossen haben. Mit dabei ist diesmal, wie bei allen Münchner Produktionen von Okada, wieder Thomas Hauser. Dessen fragile, androgyne Ausstrahlung passt ganz wunderbar zu Okadas poetischem Inszenierungsstil. Außerdem spielt Annette Paulmann mit als eine Hikikomori, die noch immer bei ihren Eltern lebt. Damian Rebgetz spielt einen Mann, der wenigstens noch so tut, als ginge er jeden Tag zur Arbeit. Und Walter Hess ist ein älterer Herr, der zurückblickt auf ein arbeitsreiches Leben und sich über die Zurückgezogenen wundert, schließlich hat er auch alles irgendwie hingekriegt.

Das Besondere an Okadas Inszenierungen: Er wertet nicht. Er zeigt viel mehr die Menschen hinter soziologischen Phänomenen und nähert sich ihnen liebevoll. Niemand muss bei ihm gerettet werden. Wer keinen Sex haben will oder sich zuhause einschließt, ist nicht unbedingt ein Freak. Vielleicht ist das System, das sie hervorbringt, der Freak. Vielleicht gilt es, statt den Menschen das System zu hinterfragen. Okada äußert vorsichtig Hoffnung, dass das geschehen möge. Dass sich am westlichen Leistungsprinzip einmal etwas ändert. Die Hikikomori würden zunehmend ernst genommen, immerhin.

Ein paar Münchner Zuschauer haben sein Theater als traurig beschrieben. "Traurig?", sagt er und kichert, "verstehe ich gar nicht." Es liegt stets ein großer Humor in seinen Stücken und Texten. Okada zeichnet keine große Utopie, das nicht, aber er hat etwas dem Leben sehr Zugewandtes, egal, wie erdrückend dieses manchmal sein kann.

The Vacuum Cleaner, Premiere am Donnerstag, 12. Dezember, Kammerspiele