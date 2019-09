Am Ende ist überhaupt nichts mehr klar in dieser Familie. Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Kam die Schwester Lucrezia wirklich zurück, um ihre Niere zurück zu fordern, die sie einst ihrem kranken Bruder spendete? Hat die Mutter ihren neuen Freund nun bei Tinder kennengelernt oder doch auf der Augsburger Messe? Und welche Version der Wahrheit ist die richtige, welche nur ein luzider Traum, wie sie Sohn Lucas Nacht für Nacht übt? "Luzid" heißt das Stück des argentinischen Autors Rafael Spregelburd, mit dem das Staatstheater Augsburg auf der Brechtbühne im Gaswerk in die neue Saison startet. Luzid ist ein Zustand absoluter Klarheit. Wer luzide träumt, kann im Traum das Geschehen beeinflussen. Das Wort kommt vom Lateinischen Lux für Licht. Klar: hier sucht einer das Licht, die Klarheit oder das, was allgemein dafür gehalten wird.

Luzide Momente sind an diesem Abend allerdings eher spärlich - sowohl im Text als auch in der Regie von Hausregisseur David Ortmann. Der tut sich schwer mit der Textvorlage, die ihrerseits dramatisch wenig Zwingendes hat. Vielleicht ist das der Grund, warum "Luzid" erst jetzt, 13 Jahre nach der Uraufführung, zum ersten Mal auf deutsch inszeniert wird - in Augsburg in einer Übersetzung von Sonja und Patrick Wengenroth.

In manchen Momenten spielt Ortmann Familiendrama, dann eine Farce. Und ja, im Text liegt beides. Eine Komödie ist er etwa, wenn Lucas (Julius Kuhn) immer wieder von seinem 25. Geburtstag träumt, den er mit seiner Mutter Teté (Ute Fiedler) und Schwester Lucrezia (Katharina Rehn) in einem asiatischen Restaurant feiern will. Eine Szene, die sich in Variationen mehrmals wiederholt, schließlich übt Lucas ja das luzide Träumen. Im Restauranttraum spielt er eine Harmonie, die in der Familie lang schon nicht mehr da ist. Der Vater ist verschwunden, die Schwester Lucrezia ist nach der Nierenspende vor 15 Jahren angeblich nach Miami gezogen. Zweimal habe sie geschrieben, sagt Lucrezia nach ihrer plötzlichen Rückkehr, und überhaupt lebe sie in Starnberg, nicht in Miami. Die von Schuldgefühlen geplagte Mutter Teté vollführt verbale und körperliche Verrenkungen, um bloß nicht als Buhmann dazustehen. Und Lucas muss eine Therapie machen, um sich ihrem Einfluss zu entziehen.

Was Rafael Spregelburd mit dem Text anstellen will, ist klar. Er dringt in den Komplex Familie ein und müht sich, durch sukzessive Verwirrung vorschnelle Schuldzuweisungen genauso ins Leere laufen zu lassen, wie spontane Identifikation. Familiensachen sind immer eine Frage des subjektiven Narrativs. Ob die Tochter nun in Miami oder Starnberg wohnt - für eine Mutter, die den Kontakt zu ihr verloren hat, ist das gleich weit weg. Am Ende - da kommt sogar ein Ufo vor - ist nichts mehr sicher, nicht mal mehr, ob Erzählerfigur Lucas vielleicht selbst nur dem Traum seiner Mutter entspringt.

Seit Theaterurzeiten lassen sich Komödie und Drama zu herrlichsten Ergebnissen verquicken. Jedoch braucht es dafür Konsequenz und sehr gutes Timing. Ortmann traut weder dem einen noch dem anderen richtig, schneidet die Komik nicht scharf genug heraus, auch das Drama nicht. Hübsch sind die Bühne im Stil des asiatischen Restaurants (Justus Saretz) und das dezente Tubaspiel von Fabian Heichele, das immer wieder eine traumartige, bisweilen leicht psychedelische Atmosphäre schafft. Das reicht leider auch nicht aus, in Summe wirkt der Abend gehemmt und vor allem unentschlossen. Da finden einzelne Teile zu keinem stimmigen Ganzen zusammen.