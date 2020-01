Rudolstadt (dpa/th) - Der Landestheaterverband hat den diesjährigen Thüringer Theaterpreis ausgeschrieben. Der mit insgesamt 3500 Euro Preisgeldern verbundene Preis richtet sich an Künstler der freien Theaterszene, wie der Verband am Montag mitteilte. Ausgezeichnet werden Inszenierungen, Schauspieler und Künstlergruppen, zum Beispiel Wander- oder Puppentheater. Über die Preisvergabe entscheidet neben einer Fachjury auch das Publikum. Bewerbungsschluss ist der 27. Februar, die Preise werden zum Abschluss des Avant Art Theaterfestivals Ende Oktober in Erfurt verliehen. Thüringen vergibt alle zwei Jahre einen Theaterpreis.