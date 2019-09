Artikel per E-Mail versenden

Rostock (dpa/mv) - Der neue Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel, stellt heute das Programm der 125. Spielzeit vor. Er hatte am 1. August die Intendanz von Joachim Kümmritz übernommen. Die beiden waren 2016 von Schwerin nach Rostock gekommen, Reichel als Schauspieldirektor und Vize-Intendant. Sie hatten sich damals kurzfristig bereiterklärt, nach der Entlassung des Intendanten Sewan Latchinian die Führung zu übernehmen.

Reichel hatte im August angekündigt, in dem Theater mit seinen rund 250 Mitarbeitern nicht alles umkrempeln zu wollen. Vielmehr wolle er mit Brückenschlägen in die Gesellschaft die Theaterlandschaft in Rostock und Umgebung weiterentwickeln. "Von uns wird erwartet, dass wir als Vier-Sparten-Theater die Breite des gesellschaftlichen Lebens abbilden."