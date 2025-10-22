Im Rambazamba in Berlin machen Menschen mit Behinderung tolles, anarchisches Theater. Jetzt geht das Geld aus – und prominente Unterstützer von Bela B bis Nina Hoss kämpfen um den Erhalt.

Auch wenn sich Berlins Kultureinrichtungen inzwischen an harte Spareinschnitte gewöhnt haben, lässt der Hilferuf des Theaters Rambazamba aufhorchen. Unterzeichnet haben ihn viele prominente Fans der Off-Bühne, von Bela B von Die Ärzte bis Nina Hoss, von Kathrin Angerer bis Frank Castorf und Lars Eidinger. Dass Leander Haußmann und Milan Peschel den offenen Brief unterschrieben haben, mit dem das Theater vor einigen Tagen seine Finanznöte öffentlich gemacht hat, ist Ehrensache: Sie haben dort in den vergangenen Jahren als Regisseure umwerfend charmante Inszenierungen herausgebracht.