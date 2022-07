Was ankommt? Große Stars, bekannte Namen - und spektakuläre Schauspiel-Events wie Robert Wilsons "Dorian" (im Bild Christian Friedel in der Titelrolle) im Düsseldorfer Schauspielhaus.

Von Peter Laudenbach und Egbert Tholl

Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensembles, ist im Urlaub, aber die Auslastungszahlen seines Theaters weiß er auswendig. "Wir hatten in dieser Spielzeit 84 Prozent Platzauslastung und 146 000 verkaufte Karten, ohne unsere zahlreichen Gastspiele. Das sind etwa so viele Zuschauer wie in der Saison 2018", freut sich der Intendant. Das Berliner Ensemble hat die coronageplagte Spielzeit ohne größere Zuschauereinbrüche überstanden - damit ist es eine glückliche Ausnahme in der gebeutelten Theaterlandschaft.