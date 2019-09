Plauen (dpa/sn) - Das Theaterorchester Plauen-Zwickau tritt nun unter dem Namen Clara-Schumann-Philharmoniker auf. Das habe der Aufsichtsrat des Theaters beschlossen, teilte eine Sprecherin am Montag in Plauen mit. Die Idee dazu sei aus den Reihen der Theatermusiker gekommen. Die Pianistin Clara Schumann (geb. Wieck) war die Ehefrau des Komponisten Robert Schumann, der 1810 in Zwickau geboren wurde. Clara Wieck hatte sich mehrfach in Zwickau und Plauen aufgehalten und unter anderem Konzerte gegeben.