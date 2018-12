13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Theater Nichts

"Kill the Audience": Rabih Mroué sinniert an den Kammerspielen über den "Viet Nam Diskurs"

Von Egbert Tholl

Der Fall ist legendär und Legende zugleich. 1968 gab es im Werkraum der Münchner Kammerspiele die Premiere von Peter Weiss' "Viet Nam Diskurs" in der Regie von Peter Stein und Wolfgang Schwiedrzik. An deren Ende rief der Conférencier des Abends, der Kabarettist Wolfgang Neuss, das Publikum auf, für den Vietcong zu spenden, damit der sich Waffen kaufen könne. In den Tagen danach gab es darüber aufgeregte Debatten, die der damalige Intendant der Kammerspiele, August Everding, selbst mitinitiierte, es gab ein paar Versammlungen, die Aufführung wurde nach drei Vorstellungen abgesetzt, Steins für die Zukunft prognostizierter Vertrag aufgekündigt.

Liest man jedoch die Kritiken über die Premiere, findet sich nichts von irgendeiner Aufgeregtheit des Publikums. In einer Zeitung stand damals zu lesen, nach der Aufführung hätte es eine Diskussion gegeben, bei der "mal wieder nur jene beisammen und unter sich waren, die das Stück im Grunde nicht brauchten, da sie ja schon Bescheid wussten". Der Münchner Merkur äußerte sich enttäuscht über Neuss' zu brave Leistung, die Abendzeitung meinte, "dem Diskurs auf der Bühne (der keiner war) folgte ein Diskurs unter den Anwesenden (der zu keinem wurde)".

Letzterer Hinweis ist vielleicht der Punkt, an dem Rabih Mroué ansetzt. Abgeleitet von einem Bild René Magrittes steht auf einem Schild "Ceci n'est pas un public", das ist also kein Publikum - tatsächlich sitzt man im Werkraum dort, wo normalerweise gespielt wird. Gegenüber verdeckt zunächst eine Leinwand die normale Tribüne, darauf werden Bilder vom Vietnamkrieg und dem so spielerischen Beginn des Aufstands in Syrien gegen das Assad-Regime projiziert, dazu tröten Marja Burchard und Maasl Maier enervierende Musik - später werden sie an verschiedenen Instrumenten noch recht cooles Zeug machen.

Nun beginnt der halbstündige, performative Teil. Eva Löbau, neu am Haus, stellt auf ihre einzigartige, gelassen empathische, souverän menschliche Art verschiedene Bühnenwaffen vor, darunter ein echtes Maschinengewehr, das ein Waffenhändler gegen das Spendengeld an den Kammerspielen vorbeibrachte. Nur war da das Stück schon weg, und das Ding landete im Fundus. Wie zwei Schlagstöcke, mit denen Löbau und Zeynep Bozbay Holzsilhouetten nichtvorhandener Zuschauer zerlegen. Die vorhandenen werden danach umarmt, Löbau und Bozbay legen die Leinwand auf die Tribüne im Werkraum, lesen chorisch ein bisschen was aus Weiss' Text, während auf die schräge Fläche ein eigens gecastetes "Publikum" projiziert wird, das aberwitzig falsch reagiert. Schließlich kommt dieses "Publikum" tatsächlich herein, setzt sich den Zuschauern gegenüber - und eine halbe Stunde lang passiert nichts. Dann ist Schluss. Mroués Idee ist ein Kommentar auf den Organismus Publikum und dessen Reagieren oder Nicht-Reagieren. Und so nicht-vorhanden, dass man sich nicht einmal aufregen kann.

