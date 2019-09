Theater Naumburg will in ehemaligen Schlachthof umziehen

Naumburg (dpa/sa) - Das Theater Naumburg will den ehemaligen Schlachthof zu seiner neuen Spielstätte machen. Zum Start der Spielzeit 2023/24 sollen die Umbauarbeiten an dem Objekt abgeschlossen sein, teilte Intendant Stefan Neugebauer mit. Der Umbau kostet den Angaben zufolge 3,5 Millionen Euro. Man habe eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro beantragt, die aber erst Ende des Jahres bewilligt werden soll, so Neugebauer. Anschließend könne der Gemeinderat der Stadt Naumburg den Umbau beschließen. Die übrige Investitionssumme stamme aus einem Erbe, das der Stadt für den Denkmalschutz vermacht wurde, und einem Zuschuss des Landkreises.

Um Besuchern einen Eindruck der neuen Spielstätte zu vermitteln, lädt das Theater zu einem Tag der offenen Tür am Samstag. Das Ensemble wird Szenen im künftigen Proberaum des Theaters aufführen. Das Unternehmen der Naumburger Straßenbahn wird seine Pläne vorstellen, wie der Schlachthof an das Streckennetz angebunden werden soll.