Mülheim/Ruhr (dpa) - Wegen der hohen Qualität zahlreicher neuer deutschsprachiger Theaterstücke präsentieren die Mülheimer Theatertage in diesem Jahr acht anstatt wie üblich sieben Stücke. "Wir haben es mit einem hitverdächtig starken Jahrgang zu tun. Wir hätten von der Qualität her wirklich noch vier, fünf Stücke mehr einladen können", sagte die Sprecherin des Auswahlgremiums, Christine Dössel, am Dienstag in Mülheim. "Das Drama lebt und ist reger denn je", meinte sie. Die Theatertage dauern in diesem Jahr vom 16. Mai bis zum 6. Juni.

Drei Autoren sind mit ihren Stücken in Mülheim zum ersten Mal dabei. "Liebe - Eine argumentative Übung" der in Berlin lebenden Israelin Sivan Ben Yishai sei ein "Stück feministischer Selbsterkundung", in dem es um weiblichen Sex gehe, sagte Dössel. In "Bookpink" von Caren Jeß aus Schleswig-Holstein geht es in sieben Episoden über menschliche Irrungen und Wirrungen, festgemacht an tierischen Protagonisten. Der als Sohn koreanischer Eltern in Berlin geborene Bonn Park ist mit der Horrorgroteske "Das Deutschland" dabei, in dem es ums Deutschsein geht.

Insgesamt nahm das aus fünf Kritikern bestehende Auswahlgremium 110 Theatertexte, die zwischen Februar 2019 und Februar 2020 uraufgeführt wurden, näher unter die Lupe. Am Ende der Theatertage bestimmt eine Jury in einer öffentlichen Debatte, welcher Autor den mit 15 000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis erhält. Veranstalter des Festivals sind die Stadt Mülheim und das Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.