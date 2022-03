Theater in Mariupol:"Absichtlich und zynisch" zerstört

In Mariupol soll ein Theater zerbombt worden sein, in dem Menschen Schutz suchten. "Human Rights Watch" zufolge sollen sich in dem Theater mindestens 500 Zivilisten aufgehalten haben.

Von Christine Dössel

Nun also auch ein Theater. Die ukrainischen Schauspielhäuser, kriegsbedingt alle geschlossen, waren von den russischen Luftangriffen bisher weitgehend verschont geblieben. In Charkiw sollen einige beschädigt worden sein. Aber nun wurde in Mariupol offenbar ein Theater zerstört, bis auf die Grundmauern zerbombt: das Donetsk Regional Drama Theatre, das Regionale Schauspielhaus Donezk, in dem offenbar Hunderte schutzsuchende Zivilisten Unterschlupf gefunden hatten. Der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" zufolge sollen sich in dem Theater mindestens 500 Zivilisten aufgehalten haben. Der stellvertretende Bürgermeister Sergej Orlow sprach gegenüber der BBC von 1000 bis zu 1200 Menschen. Wie viele von ihnen bei dem Angriff am Mittwochabend starben oder schwer verletzt wurden, darüber gab es noch keine konkreten Angaben.

Es gibt von dem 1960 im neoklassizistischen Stil erbauten Haus im Herzen der Stadt Vorher-Nachher-Bilder, auf Twitter gepostet vom ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba: Das propere Gebäude mit dem weißen Säulenportal und dem Relief einer heiter einherschreitenden und musizierenden Figurengruppe auf dem Vordergiebel ist nach dem Bombardement - nun aus einer anderen Perspektive - ein rauchender Trümmerhaufen. Laut Kuleba ist es vollständig zerstört. Ein apokalyptisches Bild. Zwei Tage zuvor aufgenommene Satellitenfotos des US-Unternehmens Maxar Technologies zeigen, dass es an beiden Frontseiten mit der Warnbotschaft "Kinder" markiert war, in riesigen, von oben gut sichtbaren russischen Lettern auf das Pflaster gemalt.

Detailansicht öffnen Das Satellitenbild, das das Wort "Kinder" auf dem Pflaster vor dem Theater zeigt. (Foto: Maxar Technologies /via Reuters)

Wer Theater bombardiert, greift die Kultur per se an, mit Schutzsuchenden darin ist das noch perfider. Der Stadtrat von Mariupol sagte in einem Statement, dass die russischen Streitkräfte das Theater "absichtlich und zynisch" zerstört hätten. Kuleba twitterte von einem "weiteren entsetzlichem Kriegsverbrechen in Mariupol". Russland dementiert den Angriff jedoch und wütet indessen weiter in Mariupol. Auch ein Schwimmbad mit Schutz suchenden, teils schwangeren Frauen und Kindern soll angegriffen worden sein.