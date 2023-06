90 Prozent der Theatermitarbeiter leiden unter Machtmissbrauch: Das will das "Mittagsmagazin" recherchiert haben. Aber was heißt schon recherchiert?

Von Peter Laudenbach

Das könnte der Kulturskandal zum Spielzeitende sein, zumindest klingt die Meldung der ARD so: Nach einer Recherche des ARD-"Mittagsmagazins" sehen sich neun von zehn Befragten an deutschen Stadt- und Staatstheatern mit "Machtmissbrauch konfrontiert". Meistens handle es sich dabei um eine "verbale Drohung". Offen bleibt: Was ist eine verbale Drohung?