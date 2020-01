Leipzig (dpa/sn) - Das Schauspiel Leipzig ist auf dem diesjährigen Berliner Theatertreffen vertreten. "Süßer Vogel Jugend" sei als eine von zehn bemerkenswerten Inszenierungen der Saison ausgewählt worden, teilte das Schauspiel am Dienstag mit. Demnach ist es die dritte Einladung des Hauses unter der Intendanz von Enrico Lübbe. "Ich freue mich sehr für unsere Hausregisseurin Claudia Bauer. Das ist wiederum eine großartige Bestätigung für ihre Arbeit und für einen besonderen Zugriff auf Tennessee Williams’ Klassiker, der bewusst ein Schauspielensemble in den Mittelpunkt der Arbeit stellt", sagte Lübbe laut Mitteilung.

Das Berliner Theatertreffen gilt als eines der bedeutendsten Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum. 2020 werden die zehn ausgewählten Aufführungen vom 1. bis 17. Mai in der Hauptstadt gezeigt. "Was in Claudia Bauers Inszenierung zählt, ist furchtlose Performance unter zwischendurch mitleidloser Analyse der eigenen Fakes und Verbrechen", heißt es im Statement der Jury zur Einladung des Schauspiels Leipzig.