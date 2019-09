Theater - Klingenberg am Main

Klingenberg am Main (dpa/lby) - Die Clingenburg-Festspiele im unterfränkischen Klingenberg am Main fanden heuer vermutlich zum letzten Mal statt. Der Verein habe Insolvenzantrag gestellt, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Das Budget von zwischenzeitlich jährlich fast 1,5 Millionen Euro könne aus eigenen Kräften nicht mehr finanziert werden. Gespräche mit öffentlichen Förderern, die Fördersummen zu erhöhen, waren offenbar bislang erfolglos. Die Festspiele zeigten seit 26. Jahren jeden Sommer Theaterstücke und Musicals auf einer Freilichtbühne.