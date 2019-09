Kassel/Köln (dpa/lhe) - Der Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter Roberto Ciulli (85) erhält den Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2019" für sein Lebenswerk. Mit Ciulli ehre man einen Theatermacher, der wie kein anderer für eine offene Gesellschaft stehe, erklärte die Jury am Donnerstag: "Seit fast vierzig Jahren schafft es Roberto Ciulli am Theater an der Ruhr in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) - als Leiter, Regisseur und Schauspieler - sich immer weiter zu entwickeln, mit Humor, Menschenkenntnis, Ernst und Liebe."

Der "Faust"-Theaterpreis wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und dem Deutschen Bühnenverein in Köln vergeben. In diesem Jahr sind das Land Hessen und die Stadt Kassel Partner. Mit der Auszeichnung werden herausragende künstlerische Leistungen in acht Kategorien geehrt. Nominiert sind unter anderem die Darstellerin Maja Beckmann sowie die Choreographen Edward Clug und Anne Teresa de Keersmaeker.

Außerdem wird ein Perspektivpreis verliehen, der Politiker auf die Situation an den Theatern aufmerksam machen soll. Der "Faust"-Preis ist undotiert. Die Verleihung wird am 9. November im Staatstheater Kassel stattfinden.