Jena (dpa/th) - Das Theaterhaus Jena setzt sich in der neuen Spielzeit auch mit seiner eigenwilligen Baugeschichte auseinander. Zur Spielzeiteröffnung am 18. Oktober feiert das Stück "Wo ist das Theater" von Anne Jelena Schulte Premiere, wie das Theaterhaus am Dienstag mitteilte. Der Titel beziehe sich darauf, dass vielen Menschen das Theater in Jena kein Begriff sei und Theatergänger häufig eher in das traditionswürdige Nationaltheater in Weimar pilgerten, teilte das niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum, das die Spielstätte leitet, mit. Ausgehend von diesem Befund führte Schulte Interviews mit Menschen in Jena, die das Theater nicht kennen und anderen, die Freiräume der Nachwendejahre genutzt haben, um neue Formen des Zusammenarbeitens und der Kunst zu probieren.

Das Theaterhaus, das sich als Experimentierbühne einen Namen gemacht hat, musste über Jahre unter beengten Bedingungen arbeiten. Nach dem Abriss des Zuschauerraumes 1987 wurde das Bühnenhaus zur Spielstätte, ehemalige Garagen auf dem Gelände wurden zu Werkstätten und Lager. Als Probebühne diente eine alte Turnhalle. 2014 wurde ein neuer Funktionsbau mit Probebühne, Werkstätten, Sozial- und Büroräumen eingeweiht.