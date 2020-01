Er sei schon ein "zutiefst politischer Mensch", sagt Jürgen Kirner von sich. Deshalb habe ihn auch so aufgewühlt, was er in seiner Heimatregion, der Oberpfalz, im Zuge der Korruptionsaffäre um den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs erfahren habe, der aktuell wegen Bestechlichkeit vor Gericht steht: "Das war schon sehr absonderlich, wie hilflos die Justiz teilweise agiert hat; dass die Verantwortlichen mit gestückelten Parteispenden quasi ungeschoren davongekommen sind, sich über bestehendes Recht hinweggesetzt haben."

Doch weil er nicht nur ein politischer Mensch, sondern auch ein Kabarettist, Autor und Volksliedsänger ist, hat er diese und andere Vorkommnisse in das satirische Stück "Der Beste für die Besten" gepackt, das am Sonntag, 2. Februar, im Bayerischen Fernsehen in der Reihe "Komödienstadel" ausgestrahlt wird. Eine kleine Revolution in diesem Format, das für Jürgen Kirner allerdings "ein Kompromiss" ist. Lieber hätte er seine Politsatire als Film gesehen, ohne Brüche und Pausen inszeniert. Andererseits freute es ihn ungemein, als BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik ihm offerierte, den Stoff umzusetzen, ihn sogar ermuntert habe: "Mach es ruhig noch ein wenig böser." Mit Scolik stimme er darin überein, dass das Format "Komödienstadel" "zeitgeistiger" werden müsse. "Ich habe schon große Lust, es neu aufzuspannen, als modernes Volkstheater", sagt Kirner. Schließlich bemühe er sich auch als Sänger von Couplets - einer satirischen Liedform mit Kehrvers - und als Moderator der Sendung "Brettl-Spitzen" darum, dem angestammten "Musikantenstadl"-Publikum zu zeigen, dass Volksmusik nicht geistlos sein müsse. Seine Realsatire "Bäcker braucht Frau" rund um einen schwulen Titelhelden, für den alle Dorfbewohner eine Gefährtin suchen, war vor zwei Jahren sein Debüt im "Komödienstadel". Und eine Premiere für das Thema Homosexualität in der Reihe. "Ich will nicht, dass die Leute zumachen, sondern ich will sie lachen machen", sagt Kirner. Im besten Falle fingen sie im Anschluss daran an zu diskutieren und zu reflektieren.

In seinem neuen Stück "Der Beste für die Besten" sind es ein Oberbürgermeister-Kandidat und ein Ministerpräsident, die einander ins Gehege kommen. Jakob Hirschauer, der auf einen Ministerposten hofft, will den egomanischen OB-Kandidaten Adam Baumer "stilllegen", weil ihn dessen korrupte Machenschaften in seiner Heimatstadt gefährden könnten - hat er doch eine Giftmülldeponie im Landschaftsschutzgebiet bewilligt, die jetzt mit einer Betonplatte zugedeckt und mit Jurahäusern bebaut werden soll: 150 Luxusresidenzen und 20 Sozialwohnungen, das belebe die Region. "Je mehr i mir die Leut in unserer Partei oschau, umso sympathischer wer ma meine Säu", sagt Hirschauer, der auch als Biobauer aktiv ist. Sein politischer Ziehsohn Baumer weigert sich allerdings, auf die Kandidatur zu verzichten. Er schlägt zurück, da gab es doch mal Hirschauers vertuschte Fahrerfluchtgeschichte mit Todesfolge. Um einen lästigen Zeugen mundtot zu machen, wurde dessen lesbische Tochter an den schwulen OB-Kandidaten "verschachert". "Entweder ,der Beste für die Besten' oder tägliche Wassersuppen in Straubing", droht Baumer seinem politischen Ziehvater.

Auch Hirschauers Schwester Annerose, verheiratet mit einem umtriebigen Bau- und Recyclingunternehmer, zeigt sich uneinsichtig: "Mia ham nix entsorgt! Da Vati hat alles fachmännisch vergraben", verteidigt sie die illegale Giftmülldeponie ihres Mannes. Dass nun die Tiere nahe der Deponie sterben, ficht sie nicht weiter an: "Wer soll sich da aufregn? In da hintern Oberpfalz wohnt doch eh fast koana mehr, und wenn da wirklich a mal a Has oda a Reh verkummt, dann duad des a neamds wos, oder?" Und überhaupt: Haben sie mit ihren Parteispenden nicht den Wahlkampf der "KSU" (Konservative Soziale Union) finanziert? Als dann Hirschauer erstickt in seinem Maissilo aufgefunden wird, gibt es Motive und Verdächtige zuhauf.

Zur Aufzeichnung des Stücks im Kleinen Theater Haar standen zusammen mit dem Ensemble des Tangrintler Volkstheaters aus Hemau die Schauspieler Marion Schieder, Philipp W. Wilhelm, Marget Flach, Kirstin Rokita und Berthold Kellner in der Regie von Dieter Woll auf der Bühne. Dazu lud Kirner viele Lokalpolitiker ein; es kamen Bürgermeister, Landräte, auch Finanzminister Albert Füracker. Deren Rückmeldung lautete unisono: genau so sei es, wenn nicht sogar noch ärger. "Der Albert hat zu mir gesagt: ,Wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Abend umgebracht werden soll, wäre ich nicht gekommen'", zitiert Kirner den Finanzminister, der früher einmal selbst Nebenerwerbs-Landwirt gewesen ist.

Einen Weg aus der Misere weisen die Frauen. Einerlei ob lesbisch oder hetero, sie schmieden eine Allianz, beschließen, ohne die Männer weiterzumachen. Eine ernst gemeinte Option? "Das ist schon mein Credo: Man sollte endlich mal die Frauen ranlassen. Es ist ein Unding, was die katholische Kirche jahrhundertelang veranstaltet hat; zu behaupten, dass die Frauen weniger Wert seien als die Männer und in der Politik draußen zu bleiben hätten", sagt Kirner. Die lesbische Galetta Gräfin von Schaumburg-Scheinberg, die sich mit der gut dotierten Adoption der adelsversessenen Bauunternehmers-Gattin Annerose saniert, formuliert es im Stück so: "Lass dich nie von den strahlenden Augen eines Mannes blenden — es könnte die Sonne sein, die durch sein hohles Hirn scheint."

Eine Aussicht auf die Erfüllung von Kirners Wunschtraum erschien vor einigen Tagen am Horizont: Dieter Hallervorden bat ihn um das Buch zum Stück. Vielleicht, so Kirner, werde ja doch noch etwas aus der Verfilmung.

Der Beste für die Besten, Sonntag, 2. Februar, 20.15 Uhr, Bayerisches Fernsehen