Hamburg (dpa/lno) – Sein dreistündiges Solo "Unterwerfung" nach dem gleichnamigen Roman des Franzosen Michel Houellebecq am Deutschen Schauspielhaus hat dem Ausnahmeschauspieler Edgar Selge 2016 den renommierten Theaterpreis "Der Faust" eingebracht. Den abgründig satirischen Abend über die Auswirkungen des Islams auf Europa inszenierte die Intendantin Karin Beier. Am heutigen Abend geht es am Schauspielhaus mit einem weiteren Houellebecq-Werk in die Saison 2019/2020. In einer Dramatisierung des Romans "Serotonin" (2019) stehen unter anderem Jan-Peter Kampwirth, Carlo Ljubek, Tilman Strauß und Samuel Weiss auf der Bühne. Die Regie führt der renommierte Falk Richter. Themen sind laut einer Ankündigung der Aufstand verlassener älterer Männer, die Verlierer der EU-Agrarpolitik und der gesellschaftliche Wandel.