Hamburg (dpa/lno) - Heidi Mahler will sich beim Altern ein Beispiel an Königin Elizabeth II. (93) nehmen. "So lange Elizabeth reitet, reite ich auch. Sie scheint eine eiserne Gesundheit zu haben", sagte die 75 Jahre alte Schauspielerin nach der Premiere des Lustspiels "En Mann mit Charakter" von Wilfried Wroost am Sonntagabend im Hamburger Ohnsorg-Theater der Deutschen Presse-Agentur.